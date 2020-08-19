Сегодня, 19 августа, православные отмечают Яблочный Спас. Ворой в череде августовских Спасов, когда принято святить в церкви яблоки с медом, ржаные и пшеничные колосья. После службы в церкви собираются за праздничным столом всей семьей. В народной традиции праздник напоминает об окончании лета и приходе осени.

Следующим будет Ореховый Спас. Его отмечают 29 августа.

История и традиции праздника

Яблочный Спас каждый год празднуют 19 августа, когда церковь отмечает Преображение Господне. По преданию, в этот день Иисус вместе с апостолами взошел на Фавор, где открыл ученикам свое божественное предназначение. Его лицо и одежда засияла ослепительной белизной. Спустившись с горы, он велел жителям собрать яблоки, чтобы Отец освятил их. Отсюда произошло еще одно распространенное название праздника - Спас на горе. А также народное верование о том, что есть яблоки до Спаса нельзя.

Духовный смысл праздника заключается в очищении души и самосовершенствовании, помощи ближним. На эту дату приходится Успенский пост, поэтому сохраняется запрет на мясо, молоко и яйца. Однако в честь праздника разрешаются блюда из рыбы и немного вина.

Что можно и нельзя делать в праздник

В народе считают, что нельзя есть яблоки до Преображения и освящения плодов в храме. Верующие стараются поблагодарить за урожай Всевышнего и руководствуются правилом "сначала - Богу, потом - себе". Поэтому вначале следует угостить яблоком встречного человека, нуждающегося, соседа или родного.

Сегодня нельзя шить, вязать, стирать и гладить, а также строить и копать, работать в саду. В старину верили, что те, кто будет работать на Спас, до конца жизни не увидят счастья. Хозяйки старались все дела спланировать и переделать заранее.

Следующий запрет связан с животными. Считается, что на Яблочный Спас нельзя вредить животным, птицам и насекомым. Если на вас 19 августа сядет муха - это считается знаком особой удачи. Важно подождать, пока насекомое улетит само.

В праздник нельзя ссориться и желать другому человеку зла. Все задуманные неприятности возвратятся. Считается, что нельзя купаться в водоемах, банях, а также мыть голову.

В Преображение Господне не принято венчаться и слишком шумно гулять и веселиться. Также стараются посетить кладбище и помянуть усопших. Забыть о душах родных на Яблочный Спас считалось грехом. По возможности вспомнить умерших родственников можно в молитвах или написав поминальные записки в церкви (прийти лучше за полчаса до утренней службы).

Если в день первого Спаса ужин начинали с ложки меда, то в день Яблочного спаса трапезу начинали с освященного яблока. В этот день пекли пирожки или пироги, рулеты с яблочной начинкой, булочки с изюмом и яблоками.

Приметы дня

Есть много погодных примет о том, что погода 19 августа совпадает с той, которая будет 14 октября на Покрова. Также осадки на второй Спас описывают, насколько снежным будет январь. То есть теплая погода - снега не будет, а если пойдет дождь - то на середину зимы можно будет планировать катание на санках.

Если фрукты в саду гнилые - жди трудного года.

Всю надбитую посуду на Яблочный Спас старались выбросить, чтобы не было финансовых трудностей. Лучше запастись новой кухонной утварью.

Если беременная женщина найдет на дороге ветки ивы, ее ребенок родится здоровым.

Открытки, картинки, поздравления на Спас

Желаю ощутить медовый вкус жизни, иметь столько верных друзей, сколько бывает яблок на молодом дереве в самый урожайный год!

С Яблочным Спасом и Преображением Господним! Пусть сладкое яблочко исполнит самое сокровенное желание!

Вітаю з Яблучним Спасом, бажаю щедрих дарів природи, багатого врожаю, великої радості в душі і надії в серці, справжнього щастя і благополуччя, барвистого світу і чуйних людей на життєвому шляху.

Пусть жизнь будет яркой, как наливное яблочко и сладкой, как мед!

Сладкой и сочной жизни желаю в Яблочный Спас!