Этим летом в отпуске побывали 16% украинцев, еще 18% - только планируют отдохнуть. В то же время, 66% не планируют и не были в отпуске.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 5 августа.

Так, среди тех респондентов, кто уже был в отпуске, или только планирует поехать отдыхать - 43% проведут его ее в своем населенном пункте, и столько же - в другом регионе Украины. Всего 9% украинцев ездили или планируют поехать за границу.

Среди тех, в чьих планах было побывать в отпуске летом текущего года, относительно больше молодых и более состоятельных людей.

Уточняется, что всеукраинский роллинговый CATI-опрос проводился 5 августа. Было опрошено 2 000 украинцев в возрасте от 18 лет и старше. Респонденты опрашивались во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ранее мы писали, что, по данным опроса, главной эмоцией украинцев в июне-2020 стало разочарование.

Также мы сообщали, что, по данным социологов, в этом году 10% украинцев планируют провести отпуск на море в Украине.