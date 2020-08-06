Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что накануне выборов в стране задержали немало людей, которые ставили перед собой целью дестабилизировать обстановку. Среди них есть люди с паспортами США.

Об этом сообщает БелТА.

Комментируя ситуацию с задержанием в Беларуси россиян, которых местные силовики назвали представителями ЧВК, Лукашенко заявил, что этим случаем все не ограничивается. В стране задержаны и другие люди, которые, по его словам, намеревались дестабилизировать обстановку.

"Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители", - заявил Лукашенко.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, что происходит в Беларуси за неделю до выборов и удержится ли Лукашенко.

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