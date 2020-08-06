В Киеве иностранка убила своего сожителя и пыталась избавиться от тела. За эти занятием ее застали сотрудники полиции. В лесополосе на Троещине женщина пыталась сжечь на костре конечности убитого. Об этом сообщает столичная Нацполиция.

Инцидент произошел вечером 5 августа. Правоохранители установили личность убитого и позже обнаружили останки мужчины в квартире в Днепровском районе Киева.

"Потерпевший - житель Днепровского района, 1981 года рождения. В его квартире мы нашли другие части его же тела, пообщались с соседями и установили, что он и женщина, которую обнаружили в лесополосе, ранее были знакомы. Задержанной оказалась уроженка другого государства, 1987 года рождения, последние несколько лет жила в столице. Следствие отрабатывает несколько версий, среди которых - убийство из корыстных побуждений, с целью завладения жилой площадью, на которой потерпевший проживал сам", - рассказал и.о. начальника полиции Киева Виктор Нечитайло.

По данному факту открыто досудебное расследование уголовного производства по части первой статьи 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.

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