За минувшие сутки в Польше выявили 726 новых случаев заражения Covid-19, что стало наибольшем числом за все время эпидемии в стране.

Об этом в четверг, 6 августа, сообщает "RMF24".

Как отмечается, за последние дни в Польше фиксируется рост ежедневной заболеваемости коронавирусом. Прошлый антирекорд был зафиксирован во вторник - 680 новых случаев. Общее число случаев с начала эпидемии составило 49 515.

По информации польского Минздрава, с начала пандемии от коронавируса скончались 1774 человека. За последние сутки зафиксировали 18 летальных случаев. Выздоровели с начала эпидемии 35 642 пациента.

Напомним, ранее в Польше решили вернуть ограничения в 19 районах страны, которые больше всего поражены болезнью. Меры предусматривают обязательное ношение масок и использование только половины мест в общественном транспорте.

"Мы также ограничим количество людей, которые смогут присутствовать на свадьбах, похоронах и других торжествах", - заявил заместитель министра здравоохранения Януш Цешинский.

Ранее сообщалось, что в Польше могут ужесточить карантин из-за того, что там третий день подряд фиксируется рекордное число новых случаев коронавируса.