Президент Украины Владимир Зеленский планирует в четверг, 6 августа, внести в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты. Согласно тексту законопроекта, зарплата должна вырасти до уровня 5 тысяч гривен уже в этом году.

Об этом сообщила замглавы Офиса президента Юлия Ковалив в ходе пресс-брифинга в четверг, передает Интерфакс-Украина.

По словам Юлии Ковалив, украинский парламент может рассмотреть документ на внеочередном заседании в августе.

Напомним, правительство ожидает, что в следующем году минимальная зарплата будет повышаться в два этапа - с 1 января до 6 тысяч гривен, с 1 июля - до 6,5 тысяч. С 1 января 2023 года минималка составит 6,7 тысяч, с 1 июля 2023 года - 7176 гривен. Средние зарплаты, согласно ожиданиям Минэкономики, вырастут с 11,3 тыс в этом году до почти 17,2 тысяч к 2023 году.

Ранее "Страна" разбиралась, поднимет ли Кабмин зарплаты учителям с 1 января, как требует закон.