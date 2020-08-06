С пятницы, 7 августа, АО "Укрзализныця" (УЗ) будет продавать билеты на все места в региональных поездах с 800-й нумерацией, которые следуют в Киев и обратно.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В компании отметили, что полноценная продажа билетов была принята на основании решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и была согласована с КГГА.

В УЗ также напомнили, что все поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку до и после рейса. Поездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, они прошли соответствующие инструктажи и медосмотр.

В основном поезда 800-й серии концентрируются на Юго-Западной железной дороге. Есть они и на Львовской ж/д - такого рода поезда следуют по маршрутам Львов - Ровно и Львов - Ужгород.

Напомним, что "Укрзализныця" к настоящему времени продлила курсирование 17 региональных поездов. Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Также в связи с пандемией Covid-19 пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Компания готова возобновить полноценное ж/д сообщение в августе.

Также мы писали, что "Укрзализныця" закрыла продажу билетов до Луцка и Тернополя. Эти связано с тем, что города вошли в коронавирусную "красную" зону.