В Киеве частично ограничат проезд для большегрузного транспорта. Это связано с жарой в столице, дневная температура воздуха в городе выше, чем +28 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает прес-служба Киевской горгосадминистрации.

Сообщается, что с 10:00 до 22:00 въезд большегрузного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн будет ограничен.

"Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву", - пишет прес-служба.

Оограничение было введено распоряжением КГГА от 7 июля 2012 года №1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах Киева в связи с повышением температуры воздуха".

Ранее "Страна" писала, что в Киеве на полтора месяца ограничат движение по Южному мосту.

Также мы рассказывали, что в Киеве с четверга частично перекрывают Лыбидскую площадь.