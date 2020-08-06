В Лос-Анджелесе в домах, где проводят тайные вечеринки во время пандемии коронавируса, будут отключать электричество и воду.

Об этом со ссылкой на мэра города Эрика Гарсетти пишет Bloomberg.

Соответствующее решение местные власти приняли после того, как на этой неделе в особняке на Малхолланд-Драйв собралась большая вечеринка, насчитывавшая более сотни участников, которая закончилась перестрелкой.

"Мы видели сообщения о некоторых крупных вечеринках и собраниях, которые грубо нарушали правила охраны здоровья. Эти домашние вечеринки по сути превратились в ночные клубы на холмах", - заявил Гарсетти.

Между тем, такие мероприятия вызывают опасения, что распространение инфекций в эпицентре вспышки Covid-19 в Калифорнии ускорится.

Поэтому, сказал мэр, он разрешил в вопиющих случаях отключать нарушителям электричество и воду с пятницы и на выходных.

Отметим, что в среду в округе Лос-Анджелес скончались 68 человек с коронавирусом, и выявлено более 2,3 тыс. новых случаев, среди которых 60% - это люди от 18 до 49 лет.

Напомним, недавно в Швейцарии выяснили основные источники распространения коронавируса. 42% заражений поступили из ночных клубов.

Также мы писали, что в период карантина в Украине закрыли 37 ночных клубов из-за нарушения правил.