На заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, свидетели подтвердили, что за рулем автомобиля во время столкновения машин был именно артист. Об этом сообщает телегра-канал Mash.

"Один из них - Владислав Женжебир. Он стал очевидцем аварии, к его же другу актер подошел после - попросил сигарету, спросил про пострадавших и погибших. Владислав ехал со стороны Парка Культуры в третьей полосе. Когда вылетела машина артиста, он резко затормозил и стал сигналить", - говорится в сообщении.

Также свидетель заявил, что внедорожник Ефремова перед ДТП подрезал его на дороге. Владислав Женжебир сначалаподумал, что за рулем хулиган, а затем увидел, что из врезавшейся машины вышел мужчина с темными волосами. В нем он узнал артиста Ефремова. Сначала тот сидел на обочине, а потом попросил сигарету.

Напомним, накануне в судебном заседании Михаил Ефремов заявил, что ничего не помнит, поэтому не может признать свою вину.

8 июня внедорожник Михаила Ефремова в центре Москвы выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице. Сам артист не пострадал. После аварии он расхаживал по дороге и был настолько пьян, что, казалось, не понимает, что происходит.