Поляков заставят носить маски в публичных местах. Фото: Pixabay

В Польше решили ввести обязательное ношение масок в общественных местах на территории нескольких регионов, включая промышленный юг страны.

Об этом пишут европейские СМИ в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

Сейчас ношение масок в Польше является обязательным во всех закрытых помещениях, включая магазины и общественный транспорт. На улице, при условии, что можно соблюсти дистанцию в 1,5 метра, ношение маски не обязательно. Однако в субботу вступит в силу требование, по которому людей в восточных и южных регионах Польши обяжут носить маски и на улице. 

Данная мера призвана сдержать распространение коронавируса, в частности, в Силезии на юге, где вирус распространяется быстро из-за невозможности держать дистанцию в таких местах, как угольные шахты.

По информации польского Минздрава, в четверг сообщается о 726 новых случаях заражения в Польше, это самый высокий прирост зараженных за сутки.

Кроме того, в последние дни коронавирус выявили у нескольких депутатов в Варшаве, поэтому парламентские заседания пока отложены.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше уже несколько дней подряд фиксируется рекордное число новых случаев коронавируса. Карантин там могут ужесточить.

Также мы писали, что Польша продлила запрет на авиационное сообщение до 11 августа.

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