В Минске в парк Дружбы народов, где сегодня должен пройти митинг и концерт в поддержку претендующей на пост президента оппозиционерки Светланы Тихановской, согнали военную технику и развернули там военно-полевую кухню. Как выяснилось, власти Беларуси решили на этом же месте отметить День железнодорожных войск и тоже с концертной программой. Об этом пишет "Наша нива".

Представитель штаба Тихановской Ольга Ковалькова утверждает, что официального уведомления об отмене митинга не было. Она не исключила, что акция состоится на другой площадке в Минске, хотя почти все они уже зарезервированы под мероприятия официальных властей.

Напомним, президентские выборы в Беларуси запланированы на воскресенье, 9 августа.

Как сообщалось, в четверг правоохранители задержали для профилактической беседы главу предвыборного штаба соперницы Лукашенко - Светланы Тихановской.

Также мы писали о заявлении Лукашенко, что он не допустит Майдан в Беларуси после выборов.