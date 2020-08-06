Сегодня, 6 августа, в 13:30 Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства о продлении домашнего ареста радикала Сергея Стерненко, который является подозреваемым по делу об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

У входа в суд повышенные меры безопасности, сотрудники полиции проводят поверхностный досмотр личных вещей. У здания суда собрались около 50-70 человек из группы поддержки Стерненко. Общественный порядок обеспечивают силами Нацгвардии и полиции диалога.

Перед началом заседания Стерненко заявил, что решение о продлении ему меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца уже написано.

Напомним, подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении оружия Сергею Стерненко вручили 11 июля. Речь идет о событиях, которые происходили еще в 2018 году. Тогда Стерненко догнал Ивана Кузнецова уже после начавшейся между ними стычки и убил его, ударив ножом в сердце.

Также мы писали, что 15 июня суд избрал радикалу меру пресечения в виде домашнего ареста. А досудебное расследование по делу Стерненко в СБУ завершили 26 июня 2020 года.