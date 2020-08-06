На флагмане украинских ВМС, фрегате F130 "Гетман Сагайдачный" в Одессе выявили коронавирусную инфекцию среди экипажа.

Об этом сообщает местное издание "Думская" в четверг, 6 августа.

Как пишут журналисты, коронавирус был диагностирован у одного из моряков в понедельник. Командование военно-морской базы "Юг" отправило всех членов экипажа на карантин. Отмечается, что сейчас на вертолетном ангаре фрегата находятся около трех десятков моряков.

Кроме того, сообщается, что Covid-19 подозревают и у одного из моряков спасательного корабля "Александр Охрименко".

Напомним, по состоянию на утро 6 августа в Одесской области зафиксировано 3748 случаев коронавирус. 2296 человек сейчас продолжают лечение.

Как сообщалось, на французском авианосце "Шарль де Голль" коронавирусом заразились больше шести сотен моряков.

Также мы писали, что из-за коронавируса на кораблях по всему миру застряли около 100 тысяч моряков.