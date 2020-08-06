Украинцы все чаще выбирают в качестве протеста такой шаг как самосожжение. Очередное серьезное ЧП произошло во Львове. Здесь глава Всеукраинской общественной организации "Объединение добровольцев" Елена Живко облилась бензином и пыталась поджечь себя под зданием городской полиции.

На такой шаг ее толкнуло стремление привлечь внимание якобы к "беззаконию и давлению" на ее родных со стороны силовиков. Возле здания полиции, где Елена Живко собиралась совершить самосожжение, собралось сегодня, 6 августа, около 200 человек.

Когда активистка облила себя бензином, полицейские скрутили ей руки, выбили из рук зажигалку, и не дали возможности покончить с собой. На месте ЧП дежурили патрули, наряд ГСЧС и машина скорой помощи.

Напомним, что вчера, 5 августа, Елена Живко в соцсети предупредила о своей акции.

"Не добили ядом и угрозами взялись за семью. Моего брата, на которого давно фальсифицируют уголовное дело, задержали, когда он вез тяжелобольного отца, у которого оборвалась аорта в сердце, на операцию. Завтра будут допрашивать. Мне давно терять нечего.

В 08.00 по улице Городецкой, 124 планирую облить себя бензином. Может тогда Арсен Аваков увидит беспредел, который творит в городе глава полиции Василий Виконский.

Я рисковала жизнью во время поездок на фронт для правовой страны. Такого давления не было даже во времена Януковича. Беспредел не пройдет! Моя семья не должна отвечать за мои поступки", - написала активистка.

Ранее "Страна" сообщала, что во Львовской области мужчина пытался устроить самосожжение в банке.