Мэр Львова Андрей Садовой после разгромного поражения на прошлогодних парламентских выборах своей партии "Самопомич", набравшей всего 0,6%, уже в четвертый раз планирует баллотироваться на должность городского головы, хоть обещал этого не делать.

"Снова явится маленький Иисусик", троллят Садового львовяне, вспоминая, как жена мэра в свое время комментировала его попытку пойти в президенты, мол, ей привидился Христос и сказал "идти побеждать".

По слухам, "львовский батька" договаривается о поддержке "Слуги народа" (хоть тут неясно, будет ли это ему в плюс во Львове, где многие настроены критически к президенту Зеленскому, а на президентских выборах Львовщина стала единственной областью, в которой Порошенко победил во втором туре выборов со счетом 62% против 34%).

Сражаться есть за что: бюджет Львова в 6 млрд грн и ключи к западной границе, которая считается золотым дном.

Но также во Львове хватает проблем - нерешенный вопрос с мусором, превративший львовского мэра в почти анекдотического персонажа, нуждающиеся в капремонте дома-руины, разбитые дороги, "убитый" транспорт, нехватка детсадов, отсутствие нормальных парковок.

Садовой стоит у руля уже 14 лет, многие годы за него стабильно голосовало большинство львовян, не видя достойной альтернативы.

Выясняли, кто идет в мэры Львова в этот раз и какая ситуация перед местными выборами.

Против Садового - свободовец и человек Порошенко

Сам действующий мэр уклоняется от прямого ответа на вопрос, пойдет ли он на четвертый срок, мол, сейчас его мысли только о борьбе города с коронавирусом, а думать выборах времени нет.

Кстати, Садовой фактически присоединился к бунту мэров против карантина, и хоть город вошел не в красную, а в оранжевую, вторую по опасности зону, во Львове отказались вводить любые ограничения (не будут закрывать хостелы и спортзалы, как этого требуют власти), объясняя, что это добьет местную экономику и бюджет, который может потерять миллиард гривен.

Впрочем, во Львове уже фактически стартовала предвыборная кампания Садового - появились билборды "Самопомочи" с лозунгом "Підтримуй своїх", что вызвало споры среди львовян, мол, делят на чужих и своих.

Во Львове появились билборды партии Садового "Самопомощи", но он сам пока не подтвердил участие в выборах.

Тем не менее, соцопросы дают Садовому больше шансов на победу (у него, по разным данным, 30-40% поддержки), а его главными оппонентами станут свободовец Руслан Кошулинский и экс-губернатор, выдвиженец "Европейской солидарности" Олег Синютка. Их билборды уже развешены по городу.

Пр данным социологической группы "Рейтинг", Садового поддерживают 38,1%, Кошулинского - 17,9%, Синютку - 13,8%.

Опрос, проведенный компанией Socis, дает Садовому в первом туре около 35% голосов.

Кошулинский участвовал в прошлых мэрских выборах пять лет назад, вышел во второй тур, где набрал около 40%, а Садовой - 60%.

У Садового напряженные отношения со "Свободой", его главным оппонентом в городе. Плюс даже во Львове популярность националистов уже не такая высокая, как во времена Майдана, а фигура бывшего вице-спикера Кошулинского не сильно раскручена.

"Предшественника Садового, нефтянника Любомира Буняка, никто не знал, а он "выстрелил" яркой предвыборной кампанией (плакатами "Буняк-негр" от якобы конкурентов) и обещание дать львовянам круглосуточную воду. Так что иногда одна фишка помогает выиграть даже неожиданному кандидату", - говорит "Стране" эксперт Сергей Максимец.

На прошлых выборах Кошулинский обеспечил себе второе место критикой центральной власти, которая, мол, презирает воинов АТО и патриотов.

"Голосование за Кошулинского было протестом против власти в Киеве", - говорит львовский эксперт Василий Расевич.

Оппоненты связывали его, как и в целом "Свободу", с криминальным авторитетом "Вовой Мордой", которого считают одним из реальных "хозяев" Львова.

В "Свободе", конечно, отметают связи с криминальным миром.

Сейчас подзабытый Кошулинский пытается напомнить о себе билбордами со слоганами "Минуле чи Кошулинський?" В соцсетях одни поддерживают националиста, мол, наш человек, надо ему дать шанс, другие - иронизируют над его походом в мэры.

Свободовец Кошулинский призывает выбирать между собой и "минулим", которое сам и олицетворяет

"Такое впечатление, будто это не "Свобода" руководила в прошлом во Львове", - говорит львовянин Владимир Новоставский.

"Не хватает им того, что Франковск добили до дефолта и откатили город на годы назад, еще и здесь что-то себе фантазируют. Пора в архив этих популистов", - солидарен Юрий Козакевич.

У Синютки главный козырь - поддержка "Европейской солидарности", которая не потеряла популярности на Галичине. Говорят, агитировать за него во Львов должен приехать Порошенко.

Против Синютки, говорят эксперты, отсутствие харизмы и широкой узнаваемости.

Кстати, Синютку во Львов привел именно Садовой, до того он был замом мэра Франковска. Затем десять лет Синютка был замом у Садового, а потом стали губернатором и человеком Порошенко, с которым у львовского мэра случился конфликт (экс-президент угрожал ему делом из-за мусорной катастрофы).

"Синютка - хозяйственник, делал основную работу за Садового. пока тот открывал фестивали пампуха и кавы", - говорит нам бывший работник мэрии.

Впрочем, у Синютки, говорят эксперты, априори слабее стартовые позиции.

"Во-первых, он олицетворяет власть, которой не удалось улучшить жизнь жителей Львовщины, а во-вторых, Синютка не ​​львовянин. Выиграть выборы городского головы Львова уроженцу другого города нереально. И поэтому Синютка - скорее всего, лишь инструмент в борьбе с Садовым", - сказал нам политический эксперт Андрей Болкун.

За кампанию Синютки в медиа должен отвечать нардеп от "ЕС", совладелец телеканала "Эспрессо" Николай Княжицкий.

Нардеп от "ЕС" Синютка увесил Львов своими билбордами. Фото: zaxid.net

Севший "Голос", космонавт и журналист

Публично же о своем походе на выборы пока заявили только трое - близкий к лидеру партии "За будущее" Игорю Палице нардеп Тарас Батенко, экс-нардеп Игорь Васюник и предприниматель, нардеп от "Голоса" Ярослав Рущишин. Все они набирают меньше десяти процентов.

Хотя еще год назад тот же Рущишин мог составить конкуренцию Садовому. Политолог Любомир Скочиляс предсказывал победу во Львове человеку Вакарчука, но после того, как он сложил с себя полномочия главы партии, рейтинг "Голоса" на родной Галичине рухнул с 23% до 9%. Что, естественно, может ударить по перспективам Рущишина.

У дважды бывшего нардепа Васюника сложился образ "вечного непроходного" кандидата, который не раз баллотировался в мэры и проигрывал.

Выдвижение Васюника на предыдущих выборах запомнилось анекдотическим случаем. В своей предвыборной рекламе, он сравнил свое появление на свет ни много ни мало с первым визитом американских астронавтов на Луну. Он был уверен, что выиграет выборы, ведь в день голосования, по его мнению, Венера встретится с Юпитером. После чего его прозвали "Васюник-космонавт".

В список желающих заменить Садового входят также его бывший соратник, а впоследствии ярый критик в качестве депутата горсовета Владимир Гирняк, нынче он зампредседателя Львовского областного совета и член политической партии "Гражданская позиция". Гирняк уже баллотировался на пост мэра, его поддерживает Анатолий Гриценко, с которым Садовой так и не объединился на президентские выборы.

Из новых лиц называют депутата горсовета от УКРОПа Игоря Зинкевича - создатель группы "Варта-1" в "Фейсбуке" с оперативными постами о происшествиях во Львове. По словам экспертов, популярность Зинкевича в соцсети может привлечь голоса активных пользователей "Фейсбука", но таковых в процентном соотношении немного (во втором туре он, говорят, должен поддержать Синютку).

Зинкевич периодически подтрунивает над Садовым в своей группе и критикует городскую власть.

В мэры метит и не скрывает этого бывший львовский журналист, экс-нардеп, Дмитрий Добродомов.

В парламент прошлого созыва Добродомов прошел как самовыдвиженец, впоследствии вступил в Блок Петра Порошенко, а затем создал собственную партию "Народный контроль".

На прошлых местных выборах он уже баллотировался в мэры и набрал около 10%.

Экс-журналист позиционирует себя как борец с коррупцией (на львовском ТВ он вел передачу, в которой показывал дома местной элиты), а также критикует мэра Львова.

"Вижу достаточно серьезные недостатки в управлении, ведь эта, так называемая, витрина, которая была создана Андреем Ивановичем Садовым, начинает рассыпаться", - говорил лидер "Народного контроля" в одном из интервью.

В целом во львовской экспертной среде конкурентов Садового считают или техническими кандидатами, или слабыми фигурами, чтобы победить действующего мэра.

Кого выдвинут "слуги"

Главная интрига - на кого поставит на выборах во Львове "Слуга народа".

Местные эксперты полагают, что негласно у Зеленского решили поддерживать Садового.

"Среди кандидатов от "слуг" называли посла Украины в Польше Андрея Дещицу, губернатора Максима Козицкого (он сам уже открестился). Дешица, говорят, тоже отказался. В итоге пока остановились на Садовом, к которому львовяне "привыкли". Кроме того, Садовой фактически был на стороне Зеленского на президентских выборах", - сказал нам близкий к Садовому источник.

Нардепы от "Слуги народа" уже критикуют возможную поддержку Садового.

"Мы сейчас фактически выдвигаем (пока это ещё неофициальная информация, конечно) в мэры Львова человека, который исповедовал ту идеологию, которую мы пытались побороть и победили с помощью наших избирателей. Тогда уже Порошенко можем куда-нибудь отправить тоже от партии "Слуга народа". Выдвижение этих людей означает, что таким образом мы будем легализовать все их действия за последние 5 лет, а мы с совсем другими лозунгами шли на выборы в 2019 году. Ответственность за то, что они сделали, должна лежать на них. Я бы не хотел с ними смешиваться", - заявил в своем видеоблоге Александр Дубинский.

Главная интрига, кто выйдет с Садовым во второй тур - Кошулинский или Синютка.

"Если мэр гарантированно побеждает свободовца, то со вторым придется повоевать. Все-таки поддержка Порошенко может добавить ему очков. Но многие будут выбирать "старого доброго мэра" по принципу "аби не гірше", - полагает наш источник во львовском горсовете.