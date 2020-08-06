Украина два дня подряд бьет рекорды по коронавирусу. За 4 августа насчитали 1 271 нового заболевшего, а за вчерашний день - уже 1 318.

С одной стороны ситуация объясняется возросшим количеством ПЦР-тестов: оба дня их делали по 17 и более тысяч. Против 14-15 000 в предыдущие дни.

Но это объяснение раскрывает новый пласт проблемы - какова реальная ситуация с ковид в Украине, если каждый всплеск тестирования ведет к антирекордам?

Разобрались в этой проблеме.

В европейской пятерке

Антирекорд за 4 августа вывел Украину на пятое место по приросту заболеваемости коронавирусом в Европе. Еще два дня назад мы были на восьмом месте.

Сегодня Украина также на пятом месте. В показанном ниже графике еще не внесены данные Испании (2953) и Франции (1695 новых случаев). С ними Киев гарантированно занимает ту же позицию, что и вчера.

Казалось бы, Украина ухудшает показатели, но до цифр той же России или Испании нам еще далеко. Однако это не совсем так. Ведь по сделанным ПЦР-тестам на один миллион населения наше государство занимает уже не первые, а последние места в Европе.

Если быть точными - третье от конца. Или 45-е из 47-ми.

Если при самом скромном в Европе количестве тестов Украина вошла в пятерку по заболеваемости - это значит, что реальные наши показатели гораздо хуже тех, что декларирует Минздрав. И едва ли не самые плохие на европейской части континента.

Так сколько украинцев реально болеют?

Попробуем разобраться, что у нас на самом деле происходит с эпидемией. И прикинуть, какое количество болеют реально у нас и в соседних странах.

Украинский Минздрав таких расчетов не дает - видимо, опасаясь нагнетать обстановку.

За все время наблюдений Украина сделала один миллион сто тысяч тестов. Они помогли выявить 76 тысяч больных. То есть около 7% от проведенных исследований.

Ранее мы уже проверяли этот показатель на ежедневном тестировании в июле. Там были те же семь процентов (и плюс-минус процент к дню ото дня).

При этом прямо сейчас болеет менее половины от этого показателя - 32 тысячи пациентов: остальные выздоровели (почти 43 тысячи излечившихся за весь период наблюдений).

Грубо округляя, это значит, одномоментно болеет в Украине порядка трех процентов населения - если сравнивать с числом сделанных тестов. Это более миллиона человек, исходя из озвученных зимой расчетов Кабмина, что в стране проживает 37 миллионов.

Сравним эти показатели со странами, которые соседствуют с Украиной в первой европятерке.

В России, где сделали уже около 30 миллионов тестов, выявили почти 900 тысяч больных. Это 3% выявляемости. В Украине, напомним, этот показатель составляет 7%.

При этом в РФ выздоровели почти 700 тысяч пациентов. Если сравнить с показателем сделанных за все время тестов - то реально в стране сейчас болеет менее процента населения. То есть около миллиона человек. Что сопоставимо с Украиной, которая вчетверо меньше по количеству жителей.

Или взять соседнюю Румынию. Здесь выявляемость коронавируса (тесты vs заболевшие) - в районе 4%. Тестов на миллион населения делается почти втрое больше, чем в Украине. При этом выздоровела ровно половина заболевших. То есть можно экстраполировать, что болеет около двух процентов румынского населения - это порядка 400 тысяч человек.

Сравним Украину с разными странами по критерию "тесты-заболевшие":

Польша - выявлено 2%

Германия - 2,5%

Россия - 3%

Румыния - 4%

Испания - 5%

Украина - 7%

Уже из этих сравнений видно, что в Украине на фоне очень низкого количества ПЦР-тестов реально высокая заболеваемость коронавирусом.

В чем причина антирекорда?

В Минздраве говорят: это связано с тем, что украинцы, включая мэров городов, плохо соблюдают карантин.

Но скорее всего, причина в том, что мы делаем меньше всего тестов в Европе - исследуя только тех, кто уже явно под подозрением. Поэтому мы не можем атаковать коронавирус "на дальних подступах" - выявляя тех, кто болен, но переносит ковид бессимптомно. Не позволяя им заражать других людей.

Почему этого не делается - тоже понятно. Мало того, что лабораторий для тестирования не хватает (о чем "Страна" уже рассказывала) - так еще и выявленных переносчиков заразы нужно изолировать и лечить. На что украинская медицина после шести лет "реформ" явно не рассчитана - особенно если сейчас вдвое-втрое увеличить число исследований.

При этом финансовые проблемы в стране не позволяют продолжать строгий карантин - это чревато бунтами на местах и потерей управляемости страной.

Поэтому ковид в Украине ширится практически без ограничений. Как показано выше, по показателю "тесты - заболевшие" мы удерживаем практически антипервенство среди европейских стран.