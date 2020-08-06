В пятницу, 7 августа, погоду в Украине будет определять антициклон Detlef, центр которого располагается над странами Балтии. В стране будет преимущественно сухо, небольшие грозовые дожди вероятны только в некоторых регионах.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Так, осадки в пятницу днем возможны, по данным Диденко, на Волыни, в Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской и Полтавской областях. Ветер ожидается северо-восточный, небольшой или умеренный.

Температура воздуха в течение дня на западе и севере страны ожидается в пределах +26...+32 градусов, на юге, востоке и в большинстве центральных областей - +29...+34 градусов.

"В Киеве пятница будет с красивыми облаками, но без существенных осадков. Дневная температура воздуха завтра уже немного "осядет", +28...+30 градусов. А на выходных в столице вообще будет температурный рахат-лукум, +26, +27 градусов. В субботу - сухо и солнечно, в воскресенье - местами короткие грозовые дожди", - сообщила Наталья Диденко.

Напомним, в Киеве решили повысить погодную норму для июля с 19 до 21 градуса.

Также мы писали, что четверг в Украине обещает быть жарким и сухим, дожди пройдут только на севере.