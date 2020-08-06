Три проживающие в Бейруте украинские семьи заявили о значительном повреждении их домов в результате страшного взрыва. А одна украинка получила незначительные телесные повреждения. Всего в в посольство Украины в Ливане после взрыва обратилось 30 украинцев с просьбой о выплате небольшой денежной помощи. Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на 9:00 6 августа погибших или пострадавших граждан Украины от этого взрыва в Ливане нет", - сказал Кулеба.

По его словам посольство Украины в Ливане занимается судьбой обратившихся в него украинцев.

"Мы будем оказывать им необходимую поддержку, в том числе есть запрос от 30 человек на получение небольшой денежной помощи. Сейчас работаем над решением этого вопроса также", - сказал Кулеба.

Он добавил, что украинская община в Ливане насчитывает пять тысяч человек.

На видео Дмитрий Кулеба о взрывае в Бейруте с 5:00

Напомним, во вторник, 4 августа, в районе порта Бейрут прогремели два мощных взрыва, которые разрушили все в радиусе нескольких километров. По последним данным, минимум 113 человек погибли, тысячи пострадали. Местные власти оценивают ущерб в миллиарды долларов. Причиной взрыва называют конфискованные 2 750 тонн аммиачной селитры (нитрата аммония), которая несколько лет хранилась в порту.