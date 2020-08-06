После того, как огни Эйфелевой башни погасли в память о жертвах взрывов в Бейруте, стало известно, что в результате мощного взрыва в Ливане погиб французский архитектор Жан-Марк Бонфис. Еще 24 француза пострадали после трагических событий.

Об этом сообщает радиостанция France Info.

Так, пострадали 24 французских гражданина, находящихся в ливанской столице. Они получили ранения во время трагического происшествия. Трое из них серьезно пострадали, остальные получили более или менее легкие травмы. Известный архитектор Жан-Марк Бонфис погиб в результате взрыва.

Напомним, во вторник, 4 августа, в районе порта Бейрут прогремели два мощных взрыва. В результате трагического происшествия в Бейруте разрушены дома, 300 000 человек остались без крыши над головой. Во время взрыва в городе были разрушены и повреждены многие здания, значительная часть порта просто уничтожена. Даже в нескольких километрах от взрыва во многих домах снесло крыши и выбило окна и двери.

По последним данным, результате взрыва погибли не менее 100 человек, тысячи ранены. Больницы города переполнены. Власти ввели режим ЧП на две недели.

По словам губернатора города Бейрут Марвана Аббуда, убытки страны могут быть значительно больше объявленной ранее суммы и достигнуть в итоге 15 миллиардов долларов.