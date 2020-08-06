Мария Фокина снова станет мамой. Фото: Facebook

Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин (1990-1992), который был назначен в украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, во второй раз станет прадедом. Его внучка, украинская певица Маша Фокина снова беременна. 

Об этом девушка сообщила на своей странице в Facebook в четверг, 6 августа. 

"Мне кажется, пришло время... Рассказать, мой маленький секрет", - написала Фокина под фото, на котором она позирует в красном платье с беременным животом. 

Мария Фокина. Фото: Facebook

Пост Фокиной в Facebook

Отметим, что недавно певица впервые появилась на публике со своим супругом, бизнесменом Геннадием Шпилером, с которым она уже два года живет в США. В программе "Светская жизнь" Маша рассказала, что уже успела родить сына. 

"У нас родился сын. Его зовут Гэбриэл, ему полтора года. Он сейчас остался с моей бабушкой, то есть его прабабушкой и родителями Гены, которые нам помогают", - призналась Фокина. 

Напомним, о том, что Витольд Фокин войдет в украинскую делегацию ТКГ по Донбассу сообщил еще в конце июля ее новый глава Леонид Кравчук. Сегодня это подтвердил президенту Украины Владимир Зеленский. 

О том, что известно о Витольде Фокине подробно рассказывала "Страна".

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