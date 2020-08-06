За три дня до президентских выборов в Беларуси правоохранители задержали Марию Мороз - главу предвыборного штаба Светланы Тихановской, которая является соперницей действующего беларуского лидера Александра Лукашенко. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Уточняется, что Мария Мороз задержана в Минске при выходе из литовского посольства, где она подавала документы на визу.

"Была задержана людьми, которые представились сотрудниками МВД, около 11 утра сегодня при выходе из литовского посольства после подачи документов на визу", - рассказали в объединенном штабе Светланы Тихановской.

Правоохранительные органы подтвердили факт задержания Мороз, однако заявили, что ее могли доставить в отделение для установления личности или выяснения каких-то других обстоятельств.

Избирательный штаб Тихановской продолжает свою работу.

Как стало известно, Марию Мороз задержали для профилактической беседы. В 12:45 ее отпустили, сообщает издание Тut.by.

Отмечается, что в августе были задержаны нескольго доверенных лиц Светланы Тихановской. А в ходе кампании по сбору подписей также задерживался ряд членов ее инициативной группы, в том числе - глава группы, ее муж Сергей Тихановский, который на данный момент находится в СИЗО и подозревается в организации массовых беспорядках и насилии в отношении сотрудника милиции.

Напомним, выборы президента Беларуси назначены на воскресенье, 9 августа.

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