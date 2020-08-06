В четверг, 6 августа, в Польше состоялась инаугурация президента Анджея Дуды. Он официально начал свою вторую президентскую каденцию и принес присягу перед парламентом страны.

Об этом сообщает пресс-служба президента Польши.

"Анджей Дуда принес присягу перед Национальным собранием и начал свой второй пятилетний президентский срок", - говорится в сообщении. В соответствии с конституцией, президент произнес текст присяги перед Национальным собранием. Во время церемонии президента сопровождает его супруга Агата Корнхаузер-Дуда.

Дуда официально начал свою вторую президентскую каденцию и принес присягу перед парламентом Польши. "Вступая по воле народа в должность президента Республики Польша, торжественно клянусь сохранять верность положениям Конституции, непоколебимо стоять на страже достоинства народа, независимости и безопасности государства, а благо родины и благополучие граждан всегда будут для меня наивысшим наказом. Да поможет мне Бог", - сказал он.

Из-за пандемии коронавируса церемония инаугурации проходит в парламенте с соблюдением усиленных санитарных мер. Большинство присутствующих вошли в здание в защитных масках, в том числе избранный президент и его супруга. Дуда - в маске черного цвета, а его супруга Агата - в белой, под цвет белого костюма.

Напомним, первый тур президентских выборов в Польше прошел в воскресенье, 28 июня. Фаворитами первого тура стали действующий глава государства, 48-летний Анджей Дуда, у которого по экзит-полам около 42% голосов, и кандидат от оппозиционной "Гражданской платформы", мэр Варшавы и ровесник президента Рафал Тшасковский с чуть больше 30%.

Второй тур состоялся 12 июля. Действующий лидер Польши получил большинство во втором туре президентских выборов. За него проголосовали 51,21% избирателей. После чего Верховный суд Польши утвердил результаты состоявшихся президентских выборов, в которых победил Дуда.