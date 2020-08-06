С 2018 года в порту Николаева может храниться 3,2 тонн просроченной аммиачной селитры, которые были арестованы. Это значительно больше, чем взорвалось в порту Бейрута.

Об этом пишет в своем Telegram-канале бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос.

По его данным, 18 сентбря 2018 года судно "Тузла" с 3,2 тоннами "просроченной" селитры зашло в Николаевский морской порт на 12 причал, груз был арестован.

"А мне вот интересно - селитра до сих пор там? А может непонятный Арахамия уже со вчерашнего дня проверяет этот украинский порт? 3 тысячи 200 тонн - это больше чем 2,750 тонн нитрата аммония, который взорвался в Бейруте!" - написал Матиос.

Он напомнил также ситуацию на Кипре, где было обнаружено аммиачную селитру, которую "Хезболла" часто использует в качестве взрывчатого вещества. Селитру утилизировали и отчитались об этом официально.

Из открытых источников известно, что грузовое судно "Тузла" ходит под флагом о.Кука. В судебном реестре можно найти информацию "груз селитры аммиачной (нитрат аммония по коду УКТВЭД 3102309000) в количестве 3235,5 тонн производства АО "КазАзот" (Республика Казахстан), который 18 сентября 2018 года был перемещен на территорию Украины в зоне деятельности Николаевской таможни ГФС в адрес ООО "Алет Трейдинг" и который хранится на территории 12 причала Николаевского морского торгового порта".

Напомним, во вторник, 4 августа, в районе порта Бейрут прогремели два мощных взрыва. Они вызвали разрушения в радиусе нескольких километров, погибли более 100 человек.

Также мы писали о том, что взорвалось в Бейруте и каковы последствия трагедии. В частности, по одной из версий, взорвалась селитра, которая долгое время хранилась на складе в порту без соблюдения мер безопасности.