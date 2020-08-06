Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в центре Минска не будет "разожжен костер" 9-10 августа во время проведения выборов.

Об этом он сообщил на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании, его словам цитирует в четверг, 6 августа, издание "СБ. Беларусь сегодня".

"Некоторые продолжают людей звать на майдан 9-10 (августа - Ред.). Не дай Бог, мы разожжем костер в центре Минска и будем разбрасывать головешки по всему Минску. Этого мы допустить не можем и не допустим", - сказал Лукашенко.

Кроме того, президент предложил дать оценку законности инициатив в отношении альтернативного подсчета голосов на выборах в республике.

"Еще одна тема, которая всплыла, - это альтернативный подсчет голосов в день выборов. И генеральной прокуратуре, и судам следует дать оценку законности подобных инициатив. В судах - если такие обращения туда поступят", - сказал глава Беларуси.

Напомним, президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Ранее Лукашенко назвал белорусскую оппозицию "тремя несчастными девочками".

В конце июля Лукашенко заявлял, что готов разгонять протесты "майданутых" с помощью армии. По его словам, войны, как правило, начинаются с уличных протестов, демонстраций или майданов. Поэтому в стране нужны армейские подразделения с подготовленными бойцами, которые могут разогнать их.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, как Беларусь идет к Майдану и какие шансы у Лукашенко.