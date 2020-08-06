Лидер партии "Голос" Кира Рудык, заменившая на этом посту музыканта Святослава Вакарчука, назвала своим политическим врагом экс-президента Украины Петра Порошенко. При этом она добавила, что он для нее даже больший противник, чем действующий президент Владимир Зеленский.

"Потому что Зеленский не пытается нас так сильно "обнять", как "Европейская Солидарность". Ну, то есть показать - так это же просто наша часть", - объяснила свою позицию Кира Рудык в интервью "Украинской правде".

Напомним, 11 марта Святослав Вакарчук заявил, что больше не является председателем парламентской партии "Голос". Его места заняла Кира Рудык.

Незадолго до этого юрист Андрей Портнов рассказал, как Вакарчук с "Океан Эльзы" скрывал доходы через офшорные компании.

Ранее "Страна" разбиралась в том, как в "Голосе" хотят спастись от политического краха.