Вторая неделя месяца - с 10 по 16 августа - будет продуктивной, когда можно будет найти выход из любого сложного положения путем альтернативных подходов или поддержки друзей. Некоторые знаки познакомятся с новым человеком, контакт с которым разрешит их проблемы. В целом, это период новых возможностей и поиска компромиссов в решении важных задач.

Овен (21.03 - 20.04)

На этой неделе Овнам рекомендуется проявлять решительность и смелость в плане завязывания новых полезных связей, ведения диалога, подписания бумаг. Особенно, если представители знака по профессии менеджеры. Будьте уверены, вы сможете согласовать действия с партнерами в сфере торговли, строительства и здоровья.

Телец (21.04 - 20.05)

На этой неделе Тельцам могут поступать новости, мешающие вашим личным планам. Это можно исправить, если проявить гибкость и стрессоустойчивость. Попытайтесь направить энергию на установление дружеских контактов.

Близнецы (21.05 - 21.06)

В середине недели Близнецы будут вознаграждены за активность. Вам удастся с легкостью уладить все вопросы коммуникативного плана. Неделя станет эффективной в плане переговоров, рассылки сообщений, встреч и брифингов. После этого немедля приступайте к реализации планов.

Рак (22.06 - 22.07)

На этой неделе Раки могут смело экспериментировать, искать альтернативные источники дохода, которые найдут развитие в дальнейшем. Звезды дают вам "зеленый свет" на смену внешности и завязывание новых романтичных знакомств. Все действия этой недели станут успешными инвестициями в будущее.

Лев (23.07 - 23.08)

У Львов будут прекрасно складываться дела, направленные на привлечение удовольствия, созерцание красоты либо установление гармонии. Удачными будут свидания и знакомства, а также посещение салонов красоты или спа, отдых на природе.

Дева (24.08 - 23.09)

На этой неделе Девам следует обратить внимание на круг своих профессиональных связей, которые помогут вам поднатореть в работе. Полученный опыт, высокая организованность и порядочность станут главными якорями для дальнейшего карьерного роста.

Весы (24.09 - 23.10)

На этой неделе выпадет возможность компромиссных переговоров и улаживания некоторых вопросов по работе. Вы можете продвинуться в вопросах, которые недавно буксовали, найти помощников-арбитров или независимых судей. После 12 августа можно покупать технику или автомобиль.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам необходимо пронаблюдать за теми возможностями, которые неожиданно преподнесет эта неделя. Период будет продуктивным, если вы обратитесь к врачу, юристу или агенту по недвижимости. Однако покупку техники или электроники звезды советуют ненадолго отложить.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Удачный период в плане деловой активности. Старайтесь все переговоры вести на этой неделе. Используйте время, если нужно получить важную информацию, с кем-то переговорить, списаться или вернуть утраченные контакты. Будьте готовы сразу же приступать к выполнению договоренностей.

Козерог (22.12 - 20.01)

На этой неделе Козерогам напомнят о себе проблемы прошлой недели. Могут проигрываться ситуации, когда ваша воля будет сталкиваться с волей коллектива или властной организации. Вы можете ощущать опасность или давление со стороны, могут тормозиться договоренности с контролирующими инстанциями.

Водолей (21.01 - 20.02)

Звезды обещают вам удачные переговоры и получение важных новостей. Однако в том случае, если вы находитесь в шаткой позиции, за стол переговоров лучше не садиться. Деловая активность сохраняется до 17 августа включительно.

Рыбы (21.02 - 20.03)

На этой неделе Рыбы могут получить самые выигрышные дивиденды от прочтения книг, статей, сайтов на тему вашей основной специализации. Вкладывайте деньги и время в карьеру. Она станет мотором вашего богатства. Единственное, что потребуется от вас, - усидчивость и напористость.