Сегодня, 6 августа, министр юстиции Денис Малюська запустил большую распродажу украинских тюрем. О ней он рассказал на территории первого объекта, который будет выставлен на продажу, - "Ирпенского исправительного центра" (№132), который расположен в центре пгт. Коцюбинское, в 14 км от Киева.

Министр юстиции сообщил о планах дальнейших продаж и направления использования полученных от реализации тюрем средств. Однако начальную стоимость за конкретный объект Малюська не уточнил.

"Мы еще проводим оценку, где-то через две недели сможем озвучить стартовую стоимость",- заявил Малюська, он также уточнил, что продажа будет проходить посредством аукциона.

"За большой распродажей начнётся большое строительство", - сообщил министр.

Также он добавил, что в Украине на данный момент в замороженном состоянии находятся 27 подобных объектов. Уже начат процесс оптимизации еще восьми. "Оптимизация становится возможной за счет либерализации законодательства", - считает Денис Малюська.

Министр также добавил, что у пенитенциарной службы, по его мнению, очень много избыточного имущества.

Напомним, в начале лета Малюська приказал перевести заключенных из СИЗО в тюрьмы, чтобы освободить камеры.

Кроме того, ранее "Страна" сообщала, что в украинских СИЗО заработали платные камеры повышенного комфорта.