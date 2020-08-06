Задержанных в Беларуси "наёмников из ЧВК Вагнера" Минск собирается передать и Украине, и России. Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон, со ссылкой на президента Беларуси Лукашенко, с которым он записал интервью.

Об этом Гордон сказал в интервью "Радио Свобода".

"Он (Лукашенко - Ред.) сказал, что Зеленский попросил его передать Украине тех, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе против Украины, в том числе украинцев. Он сказал, что зеленый свет будет предоставлен прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые в соответствии с белорусским законодательством сделают все необходимое для передачи преступников как России, так и Украине", - рассказал Гордон.

Напомним, в ночь на 29 июля беларуские силовики задержали под Минском 33 наемника и заявили, что они - из российской ЧВК "Группа Вагнера". Позже выяснилось, что часть из них участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе, после этого Офис генпрокурора Украины заявил о намерении потребовать от Генеральной прокуратуры Беларуси выдать ей 28 из 33 задержанных под Минском человек.