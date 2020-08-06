Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин (1990-1992) станет участником Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в украинской делегации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в четверг в городе Часов Яр Донецкой области, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы пригласили Леонида Макаровича (Кравчука – Ред.). С ним будет работать и господин Фокин, и наш вице-премьер Алексей Резников, и господин Демченко (первый замсекретаря СНБО Руслан Демченко – ИФ-У), который тут находится. То есть, у нас достаточно мощная группа. Я вижу сейчас только рост количества переговоров и встреч", - сказал он.

Также Зеленский напомнил, что возглавит украинскую делегацию в ТКГ первый президент Кравчук, так как он мудрый, опытный, образованный человек, у которого есть авторитет во всей Украине, и даже на временно оккупированных территориях.

По словам главы страны, бывший руководитель делегации в ТКГ Леонид Кучма проделал большую работу, которая не всегда была видна обществу, потому что заседания ТКГ закрытые, и люди видят только отчеты после этих заседаний, которые длятся часами. "Он действительно устал. Тут нет других причин. Мы ему еще раз благодарны", - сказал он.

Напомним, в конце июля Леонид Кравчук заявил, что участником ТКГ может стать Витольд Фокин, который был еще советским партийным деятелем и политиком времен начала независимости. Также он был первым премьер-министром страны в 1990-1992 годах.

Ранее "Стран" подробно рассказывала, чем известен Витольд Фокин, который может войти в Минскую группу.