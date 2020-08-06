В четверг, 6 августа, президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Донецкой области. Трансляцию в Facebook ведет пресс-служба Офиса президента.

Глава государства вместе с главой Донецкой областной государственной администрации Павлом Кириленко в городе Часов Яр уже пообщался с журналистами. В ходе мероприятия Зеленский заявил, что сейчас украинская сторона делает все, чтобы режим тишины на Донбассе не нарушался.

"Мы боремся за то, чтобы этот режим не нарушался. Но возможно все, это жизнь. Если бы все зависело только от нашей стороны, то я уверен, это был бы сейчас принципиальный режим тишины. И мы бы перешли к следующим шагам, следующим этапам окончания войны", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, из-за коронавируса в Раде Зеленский больше не встречается с нардепами.

Также мы писали, что Зеленский создал военно-гражданские администрации в двух соседних городах Луганской области.