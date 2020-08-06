Аппеляционный суд вернул Порошенко арестованную коллекцию картин
Киевский апелляционный суд отменил арест коллекции 42 картин известных художников, принадлежащих пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Об этом со ссылкой на материалы суда сообщают "Украинские новости".
Так, арест на имущество - 42 картины и одну литографию, которые являются вещественными доказательствами в уголовном производстве, был наложен с целью обеспечения их сохранности.
Апелляцию подавал адвокат бывшего президента Игорь Головань. Он отметил, что у собственника нет намерения продать или подарить картины. Судьи удовлетворили апелляцию, так как обыск в музее Гончара проводился нелегально, без соответствующего разрешения.
Напомним, картины появились в музее 26 мая в день допроса экс-президента в ГБР. На него Порошенко не пришел и решил выставкой ответить ГБР, которое занимается делом о нарушении закона при ввозе его картин в Украину.
"Страна" ранее подробно писала о новом уголовном деле на Порошенко и этих картинах. В их числе - полотна Айвазовского, Сурикова, Репина, Глазунова. Порошенко проходит по делу как свидетель.