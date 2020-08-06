Киевский апелляционный суд отменил арест коллекции 42 картин известных художников, принадлежащих пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом со ссылкой на материалы суда сообщают "Украинские новости".

Так, арест на имущество - 42 картины и одну литографию, которые являются вещественными доказательствами в уголовном производстве, был наложен с целью обеспечения их сохранности.

Апелляцию подавал адвокат бывшего президента Игорь Головань. Он отметил, что у собственника нет намерения продать или подарить картины. Судьи удовлетворили апелляцию, так как обыск в музее Гончара проводился нелегально, без соответствующего разрешения.

Напомним, картины появились в музее 26 мая в день допроса экс-президента в ГБР. На него Порошенко не пришел и решил выставкой ответить ГБР, которое занимается делом о нарушении закона при ввозе его картин в Украину.

"Страна" ранее подробно писала о новом уголовном деле на Порошенко и этих картинах. В их числе - полотна Айвазовского, Сурикова, Репина, Глазунова. Порошенко проходит по делу как свидетель.