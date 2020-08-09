В Израиле Комиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение об ослаблении карантинных мер в стране, которые действовали в выходные дни. В частности, это касается работы магазинов и торговых центров по субботам. Также власти приняли решение возобновить международное авиасообщение с 16 августа.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Такое решение Комиссии должно поддержать правительство Израиля. Сообщается, что карантинные ограничения будут вводиться в стране лишь в "красных" и "оранжевых" зонах, где зафиксирован высокий показатель заболеваемости коронавирусом. В "зеленых" городах будет разрешено проведение культурных мероприятий на открытом воздухе.

При этом премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что в случае ухудшения ситуации, в стране будет введен полный карантин.

Напомним, в июле правительство Израиля существенно ужесточило карантин из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Среди ограничений был введен запрет на работу магазинов, ТЦ, бассейнов, библиотек, музеев и других туристических объектов с 17:00 пятницы до 5:00 воскресенья. Кроме того, закрыли бары, ночные клубы, спортзалы, гостиницы и летние лагеря.

Кроме того, Министерство здравоохранения Израиля наглядно показало, какие занятия опасны для здоровья в условиях эпидемии коронавирусной болезни Covid-19. По из данным, наибольшему риску заразиться инфекцией подвергают себя посетители ночных клубов.