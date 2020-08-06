Украина готовится положительно ответить на запрос Ливана о предоставлении помощи по преодолению последствий мощного взрыва, который привел к огромному числу жертв и масштабным разрушениям.

Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы получили запрос от Ливана о том, в чем они нуждаются. Сейчас МИД координирует этот вопрос внутри украинской власти с целью оказания помощи нашим партнерам... Украина поможет, чем сможет", - заявил глава украинского МИД.

Напомним, во вторник, 4 августа, в районе порта Бейрут прогремели два мощных взрыва. Они вызвали разрушения в радиусе нескольких километров. По последним данным, минимум 113 человек погибли, тысячи пострадали. Местный власти оценивают ущерб в миллиарды долларов. Причиной взрыва называют конфискованные 2 750 тонн аммиачной селитры (нитрата аммония), которая несколько лет хранилась в порту.

Также мы сообщали, что На Кипре разыскивают российского бизнесмена, которому могла принадлежать селитра, взорвавшая Бейрут.