В селе под Киевом трое людей погибли, вычищая канализационную яму частного дома
Вечером в среду, 5 августа, в одном из сел Киевской области трое человек погибли, очищая канализационную яму частного дома.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Трагедия случилась около 23:00 в селе Пятигоры Тетиевского района. Трое людей погибли в результате отравления парами газов. Еще один человек получил отравление и был госпитализирован в больницу.
Всего в Украине за прошлые сутки спасатели выезжали по 2 178 вызовам. В результате принятых мер было спасено три человека, 59 зданий и семь единиц автотракторной техники.
Напомним, под Хмельницком ремонтник погиб при оползне канализационного коллектора.
Также мы писали о том, что зимой в Киеве спасатели вытащили из канализации голого мужчину.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.