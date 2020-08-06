Вечером в среду, 5 августа, в одном из сел Киевской области трое человек погибли, очищая канализационную яму частного дома.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Трагедия случилась около 23:00 в селе Пятигоры Тетиевского района. Трое людей погибли в результате отравления парами газов. Еще один человек получил отравление и был госпитализирован в больницу.

Всего в Украине за прошлые сутки спасатели выезжали по 2 178 вызовам. В результате принятых мер было спасено три человека, 59 зданий и семь единиц автотракторной техники.

Напомним, под Хмельницком ремонтник погиб при оползне канализационного коллектора.

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