В Полтаве задержали на взятке в 40 000 долларов Максима Ратнера, бывшего советника председателя Полтавской ОГА, который ранее также требовал от руководителей госагропредприятий 10% от прибыли с урожая.

Об этом говорится в сюжете телеканала "112 Украина".



Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали Ратнера возле здания ОГА. Как сообщается, ранее экс-советник отвечал за агропромышленный комплекс (АПК ) и занимал должность в Департаменте агропромышленного развития Полтавской ОГА.

По информации СМИ, Ратнер знакомился с руководителями государственных агропредприятий области и требовал от них десятину от прибыли с урожая.

Официальное сообщение о деятельности Ратнера содержится на странице Хорольской райгосадминистрации от 31 марта. Так, райгосадминистрация тогда сообщила, что в ходе рабочей поездки Хорол посетили советник председателя ОГА Максим Ратнер и заместитель начальника Департамента агропромышленного развития ОГА Олег Палий. Поэтому по крайней мере до 31 марта Ратнер еще был советником губернатора Олега Синегубова.

После чего губернатор заявил, что задержанный на взятке на данный момент не является его советником.



"Максим Ратнер не является моим советником. Еще в марте он написал соответствующее заявление. Однако учитывая то, что Ратнер раньше был моим советником на общественных началах, я лично буду контролировать, чтобы все виновные понесли наказание", - сказал Синегубов.

Ранее мы писали, что сотрудник Киевской обладминистрации попался на взятке в 200 тысяч гривен.

Также сообщали, что в Харькове на взятке попалась глава военно-медицинской комиссии.