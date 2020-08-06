У Секретариата уполномоченного по защите государственного языка появился официальный адрес, учреждение зарегистрировали как юридическое лицо, и на это ушло меньше месяца.

Об этом в Facebook сообщил сам языковой омбудсмен Тарас Креминь.

"Друзья, у нас хорошие новости. Меньше чем за месяц мы зарегистрировали юридическое лицо "Секретариат уполномоченного по защите государственного языка". Наш адрес - Музейный переулок, 12. Далее переходим к следующей фазе: открываем счета, изготавливаем печать, объявляем отбор в учреждение", - написал Креминь.

Он также напомнил, что в секретариате будут работать до 50 сотрудников, а сам он будет выполнять функции руководителя государственной службы.

По словам Креминя, в будущем в секретариате будут принимать запросы, обращения и жалобы. Об этом сообщат дополнительно.

Напомним, в начале июля Кабмин назначил омбудсменом по языку бывшего нардепа от "Народного фронта" Тараса Креминя.

Также мы писали о том, чем известен мовный омбудсмен Тарас Креминь, который выступал против русского в школах и льгот для детей из Донбасса.