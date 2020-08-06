Минздрав показал свежую статистику заражений Сovid-19 по регионам Украины на 6 августа
По данным на утро четверга, 6 августа, в Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству выявленных новых случаев коронавируса. В течение последних суток число заболевших увеличилось на 1318 человек.
Всего в Украине 76 808 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 1 819 летальных, 42 524 пациента выздоровели. Всего проведено 1 116 641 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 997 пациентов.
Также Минздрав опубликовал в соцсети новые данные заболеваемости по регионам Украины.
В тройке лидеров по числу выявленных больных - Львовская область, Киев и Ровенская область.
- Винницкая область - 2 898 случаев;
- Волынская область - 4 108 случаев;
- Днепропетровская область - 1 492 случая;
- Донецкая область - 941 случай;
- Житомирская область - 2 036 случаев;
- Закарпатская область - 5 539 случаев;
- Запорожская область - 890 случаев;
- Ивано-Франковская область - 5 295 случаев;
- Кировоградская область - 713 случаев;
- г. Киев - 8992 случая;
- Киевская область - 3980 случаев;
- Львовская область - 10 420 случаев;
- Луганская область - 135 случаев;
- Николаевская область - 666 случаев;
- Одесская область - 3748 случаев;
- Полтавская область - 477 случаев;
- Ровенская область - 6538 случаев;
- Сумская область - 594 случая;
- Тернопольская область - 3 177 случаев;
- Харьковская область - 4 381 случай;
- Херсонская область - 242 случая;
- Хмельницкая область - 1257 случаев;
- Черновицкая область - 6 383 случая;
- Черкасская область - 969 случаев;
- Черниговская область - 937 случаев.
Ранее "Страна" писала о том, что из-за коронакризиса в Украине потеряли работу больше двух тысяч банковских работников.
Также мы сообщали, что в украинской армии установлен рекорд по количеству новых случаев коронавирусной инфекции.