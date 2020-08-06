По данным на утро четверга, 6 августа, в Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству выявленных новых случаев коронавируса. В течение последних суток число заболевших увеличилось на 1318 человек.

Всего в Украине 76 808 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 1 819 летальных, 42 524 пациента выздоровели. Всего проведено 1 116 641 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 997 пациентов.



Также Минздрав опубликовал в соцсети новые данные заболеваемости по регионам Украины.

В тройке лидеров по числу выявленных больных - Львовская область, Киев и Ровенская область.

Винницкая область - 2 898 случаев;





Волынская область - 4 108 случаев;





Днепропетровская область - 1 492 случая;





Донецкая область - 941 случай;





Житомирская область - 2 036 случаев;





Закарпатская область - 5 539 случаев;





Запорожская область - 890 случаев;





Ивано-Франковская область - 5 295 случаев;





Кировоградская область - 713 случаев;





г. Киев - 8992 случая;





Киевская область - 3980 случаев;





Львовская область - 10 420 случаев;





Луганская область - 135 случаев;





Николаевская область - 666 случаев;





Одесская область - 3748 случаев;





Полтавская область - 477 случаев;





Ровенская область - 6538 случаев;





Сумская область - 594 случая;





Тернопольская область - 3 177 случаев;





Харьковская область - 4 381 случай;





Херсонская область - 242 случая;





Хмельницкая область - 1257 случаев;





Черновицкая область - 6 383 случая;





Черкасская область - 969 случаев;





Черниговская область - 937 случаев.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за коронакризиса в Украине потеряли работу больше двух тысяч банковских работников.

Также мы сообщали, что в украинской армии установлен рекорд по количеству новых случаев коронавирусной инфекции.