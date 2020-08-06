Минздрав опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом в регионах Украины. Фото: facebook.com

По данным на утро четверга, 6 августа, в Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству выявленных новых случаев коронавируса. В течение последних суток число заболевших увеличилось на 1318 человек.  

Всего в Украине 76 808 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 1 819 летальных, 42 524 пациента выздоровели. Всего проведено 1 116 641 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 997 пациентов.

Также Минздрав опубликовал в соцсети новые данные заболеваемости по регионам Украины.

В тройке лидеров по числу выявленных больных - Львовская область, Киев и Ровенская область. 

  • Винницкая область - 2 898 случаев;

  • Волынская область - 4 108 случаев;

  • Днепропетровская область - 1 492 случая;

  • Донецкая область - 941 случай;

  • Житомирская область - 2 036 случаев;

  • Закарпатская область - 5 539 случаев;

  • Запорожская область - 890 случаев;

  • Ивано-Франковская область - 5 295 случаев;

  • Кировоградская область - 713 случаев;

  • г. Киев - 8992 случая;

  • Киевская область - 3980 случаев;

  • Львовская область - 10 420 случаев;

  • Луганская область - 135 случаев;

  • Николаевская область - 666 случаев;

  • Одесская область - 3748 случаев;

  • Полтавская область - 477 случаев;

  • Ровенская область - 6538 случаев;

  • Сумская область - 594 случая;

  • Тернопольская область - 3 177 случаев;

  • Харьковская область - 4 381 случай;

  • Херсонская область - 242 случая;

  • Хмельницкая область - 1257 случаев;

  • Черновицкая область - 6 383 случая;

  • Черкасская область - 969 случаев;

  • Черниговская область - 937 случаев.

Данные на 6 августа по коронавирусу в Украине

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Ранее "Страна" писала о том, что из-за коронакризиса в Украине потеряли работу больше двух тысяч банковских работников.

Также мы сообщали, что в украинской армии установлен рекорд по количеству новых случаев коронавирусной инфекции.

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