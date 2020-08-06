Владимир Зеленский замкнул всю украинскую разведку на "ястребов" времен Петра Порошенко. Вчера он сделал главой ГУР Минобороны Кирилла Буданова - человека, чье имя засветилось в истории с отправкой украинских диверсантов в Крым.

А не так давно он дал пост главы еще одной разведслужбы бывшему начальнику Буданова - Валерию Кондратюку, который был участником того же скандала и даже потерял из-за него должность (правда, потом Порошенко забрал его на работу в АП).

"Страна" разбиралась, что означает возвращение разведчиков времен Поршенко при Зеленском.

Буданов и крымские диверсанты

О Кирилле Буданове биографических данных нет. Однако имя его несколько раз упоминалось в СМИ. Причем в очень интересных контекстах.

В 2018 году оно всплыло на телеканале "Россия 24", который обвинил Буданова в том, что он принимал участие в походе украинских диверсантов на Крым в 2016 году. И собирался совершить ряд терактов на объектах гражданской инфраструктуры.

Эта история только недавно получила свое продолжение - на опубликованных нардепом Андреем Деркачом записях переговоров президента Петра Порошенко и его американского куратора, вице-президента Джо Байдена. Разговоры датированы 2016-м годом и произошли после крымских событий.

Украина тогда причастность к ним отрицала. На полуострове, напомним, захватили несколько украинцев, которые, как заявляла Москва, готовили теракты в Крыму по заданию военной разведки. Произошли даже бои на границе, в ходе которых были погибшие и раненые с обеих сторон.

В Киеве говорили, что Россия инсценировала диверсию. И тогда эту историю удалось на международном уровне при помощи американцев замять. Однако Порошенко в разговоре с Байденом фактически признал, что операцию проводило Главное управление разведки при Минобороны. Им на то время руководил Валерий Кондратюк, недавно назначенный Зеленским главой Службы внешней разведки.

Буданов же, как известно, работал в указанный период в том же ведомстве - ГУР МО.

Через два года после событий в Крыму российский телеканал показал допрос отставного подполковника украинской военной разведки Георгия Абдиллаева (он был задержан россиянами при других обстоятельствах). Тот утверждал, что именно Кирилл Буданов должен был непосредственно исполнять якобы задуманные Украиной теракты в Крыму.

По словам Абдиллаева, действовал Буданов под руководством еще одного гуровца - Максима Шаповала, которого впоследствии взорвали в его собственном автомобиле. Шаповал курировал в разведке отдел специальных операций.

"Мне известен сотрудник Спецрезерва ГУР МО Украины майор Буданов Кирилл Алексеевич, 1986 года рождения, который принимал участие в спецоперациях ГУР в зоне АТО. Задачи он получал лично от Шаповала либо от Громова. По моему мнению, с учетом должностных обязанностей, подготовки и осведомленности в спецзадачах украинской военной разведки Громов и Шаповал являлись руководителями и организаторами в августе 2016 года спецоперации в Крыму. А Буданов был одним из исполнителей планируемой диверсии", - рассказал подполковник.

Правда, после депортации в Украину Абдиллаев от своих слов отрекся и заявил, что сделал заявление под давлением ФСБ.

Также в материалах уголовного дела, которое в РФ открыли по диверсиям в Крыму, говорилось, что среди диверсантов был некто, кого называли "Кирилл". Отметим, что тогда часть диверсантов, как говорят россияне, смогли после перестрелки уйти назад, на украинский кордон. Видимо, и Кирилл был среди них.

Покушение на Буданова

В апреле 2019 года машину Буданова пытались взорвать. При этом, повторимся, за два года до того уже взорвали начальника Буданова - Максима Шаповала. Что дало властям повод обвинить в этом Россию, которая, по их мнению, таким образом хотела отомстить за события в Крыму, где погибли российские военные.

Правда, озвучивались и альтернативные версии - что Шаповал погиб в результате коммерческих разборок со своими бизнес-партнерами, с которыми не поделил деньги от контрабанды.

Но вернемся к Буданову.

Ночью 4 апреля на столичных Теремках сработала взрывчатка, которую пытался закрепить под днищем автомобиля марки Chevrolet гражданин Киргизии Алексей Ломако.

Взрывчатка сдетонировала у него прямо в руках - с оторванными кистями и прочими повреждениями он был доставлен в больницу, где в тот же день скончался. Буданов же, как несложно догадаться, не пострадал.

Впоследствии в СБУ заявили, что нити ведут к российским спецслужбам, а в Украине орудовала целая банда людей с киргизскими паспортами, которые на деле были российскими агентами.

Детальнее об этой истории можно прочитать в материалах "Страны" Киргизы, майор Буданов и эхо "крымских диверсантов". Кто и зачем пытался подорвать авто офицера ГУР в Киеве, а также Фальшивые киргизы и визовый оформитель. Кого СБУ включила в группу диверсантов, повесив на них убийства спецслужбистов.

Взорванное авто Буданова

По этому инциденту, а особенно слухам об участии Буданова в крымских событиях, можно сделать вывод, что он - один из профессионалов по диверсионной работе. И не исключено, что даже лично участвовал в боях с россиянами.

И в этом смысле его назначение в Главное управление разведки Зеленским выглядит весьма знаково.

Два "ястреба" в разведке

Как мы уже говорили выше, в начале лета президент назначил главой Службы внешней разведки бывшего начальника Буданова - Валерия Кондратюка.

Того самого, который при Порошенко был причастен к заброске украинских диверсантов в Крым и последующим перестрелкам на полуострове (по крайней мере, об этом говорится на пленках, опубликованным нардепом Деркачом).

Во всем этом, не исключено, что участвовал и Буданов. Который стал руководителем уже военной разведки страны. То есть всей разведкой Украины теперь управляют "проверенные" в боях против России офицеры времен Порошенко.

Возникает вопрос - почему президент решил расставлять на эти посты не собственные кадры? А в логике окончания войны, которую постулирует Зе - эти назначения и вовсе скандальны.

Телеграм-канал "Политика Страны" предлагает два вероятных объяснения.

Первое - конспирологическое.

"Как мы уже писали, Буданов, по некоторым данным, принимал непосредственное участие в подготовке диверсии в Крыму в 2016 году. В то время начальником ГУР был Кондратюк. А сейчас Кондратюк глава СВР. Поэтому Буданова Кондратюк, как более опытный товарищ, мог продвинуть на руководящую должность в ГУР, чтоб, таким образом, замкнуть на себя контроль над всем разведсообществом Украины.

Вторая версия - политтехнологическая.

Назначение Буданова, с его имиджем "героя борьбы с Россией", должно, по задумке Банковой, переключить на себя внимание с другого кадровой новости - назначения заместителем Офиса президента Олега Татарова, который будет координировать деятельность правоохранительных органов.

Татаров до и во время Майдана был заместителем начальника Главного следственного управления МВД. Не скрывал своего скептического (мягко говоря) отношения к майдановцам и их действиям. Слухи о его назначении ходили уже давно и вызывали резкую негативную реакцию разного рода "активистов".

И, не исключено, чтоб перебить ее (хотя бы частично) в этот раз и назначили в тот же день Буданова".