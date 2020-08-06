Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства по делу о задержанных под Минском россиянах.

Об этом Лукашенко заявил 6 августа на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании, пишет БелТА.

"Пугать нас не надо последствиями. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло", - заявил президент Беларуси.

По его словам, Минск, Киев и Москва должны вместе решить, что делать с задержанными наемниками.

Напомним, что в ночь на 29 июля белоруские силовики задержали под Минском 33 наемника и заявили, что они - из российской ЧВК "Группа Вагнера". Позже выяснилось, что часть из них участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе и после этого Офис генпрокурора Украины заявил о намерении потребовать от Генеральной прокуратуры Беларуси выдать ей 28 из 33 задержанных под Минском человек.

А вчера, 5 августа, в ходе телефонного разговора Зеленский попросил Лукашенко выдать Украине задержанных россиян. Лукашенко сообщил Зеленскому, что Минск по этому делу будет сотрудничать с Москвой и Киевом.