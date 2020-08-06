В Киеве десятый день подряд отмечается больше сотни новых случаев коронавируса за сутки. По состоянию на четверг, 5 августа, было выявлено 180 зараженных, среди них восемь медиков. На сегодняшний день в столице в общей сложности отмечено 8 992 подтвержденных случая заболевания Covid-19 с начала эпидемии.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко на своем Telegram-канале.

Среди заболевших 102 женщины в возрасте от 18 до 82 лет, 67 мужчин в возрасте от 21 до 81 года и 11 детей, среди которых четыре девочки - от 3 до 16 лет и семь мальчиков - от 3 до 11 лет.

По словам Кличко, в больницы доставили 22 пациента. Остальные находятся дома на самоизоляции под контролем врачей. За день умерли три человека. За весь период эпидемии коронавирус унес жизни 142 жителей Киева. Выздоровели за минувшие сутки 49 человек. Всего коронавирус преодолели 3 137 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Дарницком районе - 44, Соломенском - 26 и Деснянском - 22 случая.

Напомним, в Украине сегодня зафиксировали очередной антирекорд по новым заболевшим коронавирусом. За сутки заразились 1 318 человек.

Также мы писали, что вчера, 5 августа, в украинской армии зафиксировали рекорд по количеству новых случаев коронавирусной инфекции. Там за сутки заболел 31 человек.