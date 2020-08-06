На Кипре в рамках расследования дела о взрыва в Бейруте, который оставил без жилья 300 тысяч людей, разыскивают российского бизнесмена Игоря Гречушкина.

Об этом сообщает Protothema.

Именно Гречушкину, по данным издания, принадлежала взорвавшаяся в порту Бейрута селитра. В 2014 году ливанские власти арестовали судно бизнесмена и изъяли 2 750 тонн аммиачной селитры. Груз перевезли на склад в порт, где он и находился до катастрофы.

"Кипрские власти мобилизовались и ищут конец нити. Российский гражданин Игорь Гречушкин, который может находиться на Кипре, разыскивается службами безопасности", - сказано в сообщении.

Напомним, во вторник, 4 августа, в районе порта Бейрут прогремели два мощных взрыва. Они вызвали разрушения в радиусе нескольких километров, погибли более 100 человек.

Также мы писали о том, что взорвалось в Бейруте и каковы последствия трагедии. В частности, по одной из версий, взорвалась селитра, которая долгое время хранилась на складе в порту без соблюдения мер безопасности.