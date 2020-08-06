После того как 4 августа в Запорожье 24-летняя девушка Анастасия облила себя горючей смесью и сожгла себя на территории католического храма, в СМИ появилось множество версий произошедшего. В соответствии с одной из них, трагедия случилась на религиозной почве. Впрочем, по словам родных погибшей, все было не так. А комментарии, которые по этому поводу дают священнослужители, - это лишний повод попиариться на чужой трагедии.

Слухи, о том, что девушка, которая была православной, хотела перейти в католичество, но столкнулась с непониманием родителей, появились после интервью, которое епископ Римско-католической церкви Ян Собило дал для Regionnews.

В своем комментарии епископ заявляет, что родители погибшей служат в "храме русской церкви", хотя на самом деле они являются прихожанами УПЦ.

"Насколько нам известно, девушка искренне хотела стать католичкой, но ее родители были православными, к тому же служат в храме русской церкви возле Городской больницы №5. Возможно даже запрещали дочери переходить в другую церковь. Ей было 24 года, говорят что при жизни она была веселой и приветливой. Сложно понять в каком психологическом состоянии была девушка, когда шла на этот шаг", - сказал Ян Собило.

После этого епископ заявляет, что католики, в отличие от православных, могут отпевать самоубийц.

"Если бы родители обратились, то мы б не отказали. Православные не хоронят при участии священников тех, кто совершил самоубийство, а у католиков такого правила нет", - заявил Собило.

При этом, как пишет блогер Александр Вознесенский, которому удалось пообщаться с родителями Анастасии, девушка, по их словам, вовсе не планировала переходить в католичество. О таких мыслях она не говорила, а причиной ее угнетенного эмоционального состояния, вероятно, были неудачи в личной жизни. Что до места, где произошла трагедия: девушка встречалась с парнем-католиком и ради этого приходила в католический храм.

"Мыслей о переходе в католичество Настенька никогда не озвучивала. Ей на долю выпали отношения с молодыми людьми, которые заканчивались болезненно: одного увела лучшая подруга, другой предал ее, а настоящие отношения с парнем-католиком "зашли в тупик" с его слов. Вечером перед этой страшной ночью она была у нас, весело рассказала о планах на будущее, а потом пошла к парню, но не нашла там поддержки. Видно, натянутая от постоянной боли струнка лопнула. И место выбрала не случайно. Это относится к парню, но не к католической вере. Грешно, будучи ещё в сане, так играть на этой трагедии, преследуя свои корыстные цели. Бог судья. И это написала не с целью обвинить или очернить парня. Он хороший человек, ему тоже сейчас тяжело и нужна моральная поддержка. Но не такая, какая исходит от их епископа", - говорит мать погибшей.

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