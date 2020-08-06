В Нью-Йорке на въездах, основных мостах и в тоннелях, которые ведут в город, в рамках мер борьбы с Covid-19 установят специальные контрольно-пропускные пункты, чтобы следить за соблюдением карантина путешественниками.

Об этом пишет New York Post.

Сейчас въезжающие в город из других штатов должны соблюдать двухнедельный карантин. На КПП будут проверять, насколько все следуют этому правилу. При этом проверка будет выборочной. Нарушителей режима планируют штрафовать на 10 000 долларов.

Любопытно, что в Нью-Йорке в течение двух полных месяцев уровень положительных результатов тестов составлял менее 3%, но каждый пятый новый случай Covid-19 в городе приходится на путешественников из других штатов.

Напомним, Нью-Йорк на фоне коронавирусного кризиса захлестнуло волной убийств и погромов.

Также мы писали, что у львов и тигров в зоопарке Нью-Йорка обнаружили два штамма коронавируса.