В Париже, в полночь погасла Эйфелева башня в память о жертвах взрывов в ливанской столице Бейруте. Власти французской столицы отправят Ливану экстренную финансовую помощь в размере 100 000 евро. Кроме того, сегодня, 6 августа, президент Франции Эммануэль Макрон, первый среди всех мировых лидеров, посетит Ливан после страшных взрывов.

Об этом написала мэр Парижа Анн Идальго в своем Twitter.

Кроем того, она переговорила по телефону с губернатором Бейрута Марваном Аббудом и с послом Ливана во Франции Рами Адваном. Мэр выразила им соболезнования от лица всех парижан в связи с гибелью людей и разрушительными последствиями из-за взрыва в порту Бейрута.

Она добавила, что власти Парижа отправят Ливану экстренную финансовую помощь.

Кроме того глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекрес объявила об экстренной помощи в 300 000 евро ливанскому Красному Кресту для восстановления двух станций переливания крови в Бейруте. Она объявила о начале сбора средств на реконструкцию госучреждений и жилых домов ливанской столицы. В работе фонда будут задействованы французские депутаты и гуманитарная ассоциация ACTED.

Напомним, во вторник, 4 августа, в районе порта Бейрут прогремели два мощных взрыва. Они вызвали разрушения в радиусе нескольких километров. По последним данным, минимум 113 человек погибли, тысячи пострадали. Местный власти оценивают ущерб в миллиарды долларов. Причиной взрыва называют конфискованные 2 750 тонн аммиачной селитры (нитрата аммония), которая несколько лет хранилась в порту.