Прокуратура Киева завершила досудебное расследования по делу о вымогательстве взятки в 5 миллионов долларов. За эти деньги подозреваемый (сообщницей которого была чиновница из Фонда гарантирования вкладов физических лиц - Ред.), обещал бывшему председателю правления признанного неплатежеспособным "Актабанка" не создавать искусственные проблемы клиентам.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Так, по версии следствия, ПАО "Актабанк" признали неплатежеспособным еще в 2014 году. После этого для выполнения обязанностей временной администрации банка, а после ликвидатора, назначили чиновницу Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

А уже в мае 2017 года подозреваемый, который был лично знаком с этой чиновницей, начал вымогать многомиллионную взятку от руководства банка. За 5 млн долларов он обещал не принимать меры о признании недействительными заключенных ранее кредитных соглашений и не создавать искусственные проблемы для клиентов этого банка.

При этом организатор этого преступления смог покинуть территорию Украины до задержания, после чего в течение трех лет скрывался от правоохранителей. В 2020 году местонахождение подозреваемого было установлено и ему сообщено о подозрении.

На сегодня обвинительный акт в отношении лица, вымогавшего взятку, направлен в Голосеевский районный суд для рассмотрения по существу. Подозреваемому грозит от 4 до 8 лет тюрьмы.

Напомним, сотрудник Киевской обладминистрации попался на взятке в 200 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что п Полтаве на взятке в 80 000 долларов попались полицейский и сотрудник ГБР.