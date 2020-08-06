В среду, 5 августа, Twitter заблокировал возможность размещать посты для аккаунта Team Trump, который ведет избирательную кампанию президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN.

Так, причиной введения ограничений для аккаунта стала публикация на нем видео, содержащего ложные утверждения о коронавирусе. В частности, речь идет о фрагменте интервью Трампа на Fox News, в котором он сказал, что дети "почти неуязвимы" к вирусу.

В компании заявили, что такой твит "нарушает правила Twitter в отношении дезинформации о Covid-19". Для снятия ограничений владелец учетной записи должен удалить видео.

Любопытно, что всего за несколько часов до этого Facebook удалил с главной страницы Трампа пост с тем же интервью и по тем же причинам.

Напомним, в июле Twitter удалил твит Трампа из-за жалобы группы Linkin Park на нарушение авторских прав.

Также мы писали еще об одном скандале Трампа с компанией Twitter. Он произошел после того, как работники социальной сети намекнули на то, что президент США подает неверную информацию о предвыборной кампании, обозначив некоторые его посты специальной маркировкой с предупреждением.