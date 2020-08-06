По состоянию на утро четверга 6 августа, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 1 318 человек. Это новый печальный антирекорд, причем второй день подряд. Общее число заболевших украинцев достигло отметки в 76 808 человек. Вчера, 5 августа, в стране насчитывалось в общей сложности 75 490 зараженных.

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины ( СНБО).

С начала эпидемии в Украине жертвами коронавируса стали 1 819 человек (прирост за сутки + 31). Выздоровели же 42 524 человека (+ 997). Сейчас в стране болеют 32 465 человек (+290).

Напомним, власти австралийского штата Квинсленд закрыли границу с южными регионами из-за вспышки коронавируса

Также "Страна" рассказывала, что сотрудники ВАКС скрывали вспышку коронавируса в суде. Заразиться могли сотни адвокатов, сотрудников САП и НАБУ

Кроме этого мы сообщали, что в ООН заявили, что коронавирус принес проблемы для миллиарда учащихся во всем мире.