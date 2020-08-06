В Польше сотрудники Пограничной службы задержали группу торговцев наркотиками. Среди них - один украинец и два поляка. У них нашли зелья на 19 000 евро.

Об этом сообщает "Польское радио".

Так, правоохранители изъяли в общей сложности более двух килограмм амфетамина, который "идет" на черном рынке за 85 000 злотых (более 19 000 евро). Кроме того, в день задержания, в результате обыска рабочих мест наркодилеров сотрудники Силезского отделения Пограничной службы обнаружили марихуану, гашиш и таблетки MDMA (полусинтетическое психоактивное соединение амфетаминового ряда - Ред.)

Одного из задержанных граждан Польши временно арестовали, также конфисковали его имущество на сумму 30 000 злотых (почти 7 000 евро). Второму поляку предъявили обвинения в хранении наркотиков.

Что касается гражданина Украины, то к нему применили залог на сумму 5 000 злотых (1 140 евро) и наблюдение полиции.

Напомним, вчера, 5 августа, в Польше правоохранители разоблачили две подпольные фабрики по производству сигарет. Задержаны восемь человек, шестеро из них - украинцы. Одно из производств располагалось в Пясечинском уезде Мазовецкого воеводства.

Также мы писали, что в Варшаве полиция задержала гражданина Украины, который 31 июля в окровавленной одежде ходил по пляжу с ножом и пугал отдыхающих.