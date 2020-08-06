Сейчас Ливан преодолевает последствия чудовищных взрывов, уничтоживших половину Бейрута и нанесших ущерб, как минимум на 5 миллиардов долларов.

Многие страны мира и международные организации начинают программы помощи Ливану, а президент Франции Эммануэль Макрон станет первым мировым лидером, который посетит Ливан после страшных взрывов.

Президент Макрон отправится в эту ближневосточную страну уже сегодня, 6 августа, как передает "Интерфакс-Украина".

Французский лидер проведет переговоры с президентом Ливана Мишелем Ауном и премьером страны Хасаном Диабом.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в свою очередь заявил о решении направить три самолета в Ливан для оказания помощи Бейруту.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Ливана на две недели объявили режим ЧП в Бейруте.